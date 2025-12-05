В Шатуре продолжаются профилактические мероприятия по безопасности на железной дороге

Пассажирам электропоездов напомнили, что железная дорога – зона повышенной опасности. Очередное мероприятие прошло на железнодорожной платформе «Шатурторф» 5 декабря. В профилактическом мероприятии участвовали представители администрации округа, сотрудники «Центральная ППК» и волонтеры Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Еженедельно проводим профилактические рейды на железной дороге, раздаем листовки, информируем жителей о правилах безопасности на железной дороге», – рассказал специалист дорожного отдела администрации м.о. Шатура Роман Шмелев.

В ходе рейда жителям и гостям округа вновь напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на железнодорожных путях. Некоторым пассажирам раздали информационные листовки, а с другими – провели профилактические беседы.

Как пояснили в отделе, основной причиной травмирований по-прежнему остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах. Такие рейды помогают снизить число несчастных случаев на железнодорожном транспорте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.