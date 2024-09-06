В Шатуре продолжается капитальный ремонт дорог

сегодня в 11:27

В округе Шатура продолжается ремонт дорог. Всего за счет муниципального бюджета в порядок приведут 29 участков дорог, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новые щебеночные дороги появились в Андреевских Выселках, в Левошеве и на Новом Тупике в Шатуре.

«Сначала прогрейдировали дороги, далее уложили геотекстиль и поверх прошли щебнем. Соответственно, как подрядчик сдаст, мы вызовем лабораторную экспертизу, которая проверит все виды работ, а также возьмет щебень, проверит марку, проверит фракцию», — рассказал заместитель главы городского округа Шатура Александр Титов.

На сегодня в округе полностью завершен ремонт на семи участках дорог.

Ход работ проконтролировал глава округа Николай Прилуцкий.

Также в округе завершены работы по ямочному ремонту во дворах. Всего отремонтировано 278 дефектов асфальтового покрытия на 19 дворовых территориях общей площадью более 17 тыс. кв. м.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.