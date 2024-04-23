В Шатуре приступили к ремонту региональных дорог в рамках нацпроекта БКД

В Шатуре приступили к ремонту дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Уже проводится укладка нового покрытия на участке от села Шарапово до остановки «Спирино» общей протяженностью порядка 3,8 км, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Дорогу к ремонту выбрали жители округа на портале «Добродел».

По результатам голосования в рамках ремонтного сезона также обновят больше 13 км на участке региональной дороги «Рошаль — Черусти» от деревни Петряевка до поворота на поселок Воймежный, а также порядка 1,3 км на трех участках автомобильной дороги «Куровское — Шатура — Дмитровский Погост — Самойлиха»: вблизи остановки «Гараж», рядом с деревней Новосидориха и на участке между деревнями Лузгарино и Починки.

Еще дорожники планируют отремонтировать асфальтобетонное покрытие на центральной улице в п. Шатурторф — на участке от остановки «Пчелка» до 12 поселка.

Всего в Шатуре в рамках нацпроекта обновят более 20 км покрытия на 6 региональных участках дорог. Также порядка 20 км отремонтируют на 29 участках муниципальных дорог.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.