В Шатуре преобразятся сразу несколько главных проспектов

На центральной улице города Шатура — проспекте Ильича — частично ведутся работы по преобразованию. Здесь начато строительство магистрального коллектора дождевой канализации. А с наступлением устойчивой теплой погоды приступят и к ремонту прилегающей улицы — проспекту Борзова. Локальный ямочный ремонт здесь проводился не раз, но сильно ситуацию это не спасает, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

О приведении данной части города в порядок попросили жители и общественники главу округа Николая Прилуцкого во время встречи минувшей осенью.

В прошлом году на проспекте Борзова было заменено освещение. Пришло время приводить в порядок и дорожное покрытие, и ремонтировать тротуары.

По словам заместителя главы Александра Титова, планируется замена асфальта на проезжей части, бортового камня. Работы проведут от перекрестка проспекта Борзова с улицей Строителей. Также будет затронут участок, ведущий к Вокзальному проезду. Общая протяженность отремонтированной дороги составит 864 метра.

В порядок приведут и тротуары, расположенные с двух сторон от автомобильной дороги. Все работы будут выполняться в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Поскольку дорога широкая, четырехполосная, неудобства ни автомобилисты, ни пешеходы испытывать не будут. На время ремонта перекроют сначала одну, затем другую полосу, либо дорожные работы выполнят в ночные часы, когда интенсивность движения будет совсем незначительной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.