В Шатуре отремонтируют проспект Борзова и прилегающие улицы

Глава округа Шатура Николай Прилуцкий провел встречу с общественниками муниципалитета на проспекте Борзова. Жители просили обратить внимание на проспект и прилегающие улицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам жителей, локальный ямочный ремонт здесь проводился не раз, но сильно это ситуацию не спасает.

Пообщавшись на месте, глава округа принял решение включить и проспект Борзова, и Вокзальный проезд, и улицу Строителей в план ремонта дорог на следующий год.

«К вопросу подойдем комплексно: заменим асфальт на проезжей части и в парковочных карманах, приведем в порядок тротуары. Также обновим на этих улицах бортовой камень.

В этой части города, пожалуй, самое оживленное движение как автомобилей, так и пешеходов. Поэтому полностью согласен с общественниками, что ремонт здесь необходим. Благодарю жителей за проявленную инициативу», — прокомментировал Николай Николаевич.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.