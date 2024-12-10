В Шатуре благоустраивают проспект Ильича по народной программе ЕР

На главной улице Шатуры — проспекте Ильича, — сейчас активно ведутся работы. За годы эксплуатации тротуар поднялся более чем на метр, и несколько слоев покрытия наложились друг на друга. Реконструкция главной улицы города и строительство ливневой канализации, которых жители ждали не один год, начались благодаря народной программе «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба п редседателя совета ОМСУ Дмитрия Янина.

Подрядчикам предстоит расширить дорогу до 4 полос, установить освещение и привести в порядок ливневую канализацию протяженностью почти 900 м. Будут заменены инженерные сети водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения, проходящие под дорогой.

Реконструкция проспекта Ильича — масштабный проект. Здесь станет не только красиво, но и решится многолетняя проблема — отсутствие ливневой канализации. Реализуя задуманное, мы избавимся от надоевших гигантских луж, которые разливаются после каждого хорошего дождя так, что ни пройти, ни проехать.

Преобразование проспекта Ильича является для жителей городского округа Шатура одним из важнейших и крупных проектов, который задумано реализовать в ближайшее время.

Несмотря на обстановку в стране и мире, выполнение народной программы и реализация наказов жителей будет продолжена. Средства в бюджете страны и региона в частности на эти цели предусмотрены в полном объеме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.