В Шаховской установили новый остановочный павильон

Первым делом рабочие обновили площадку: уложили основание из песка и щебня, заасфальтировали, установили бордюрный камень и покрасили. Современная автобусная остановка предоставляет — это прозрачные боковые стены, навес, расписание движения транспорта по маршруту, скамейка и урна.

«На обновленной остановке дожидаться своего транспорта не только безопасно, но и комфортно. Кстати каркас сделан из металла и ударопрочного стекла. В таком павильоне можно укрыться от дождя или снега и не беспокоиться о ярком солнце. Вне города павильоны укрепляют благодаря перфорированным металлическим панелям и металлическим каркасам. Жители положительно оценили маленькую, но такую важную перемену», — сказала начальник Раменского территориально отдела Елена Гаффарова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.