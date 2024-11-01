сегодня в 12:12

В Шаховской проведен ремонт более 1 тыс кв м дорог

В городском округе Шаховская завершены работы по ямочному ремонту, которые охватили более 1000 квадратных метров дорожного покрытия. Это значительный шаг в рамках программы по улучшению дорожной инфраструктуры, направленной на повышение безопасности и комфорта для всех жителей округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мастера провели качественный ремонт, устранив ямы и дефекты, которые затрудняли движение автомобилей и пешеходов. Новая асфальтная смесь, использованная при ремонте, позволит увеличить срок службы дорог.

«Мы призываем всех жителей Шаховской внимательно следить за состоянием дорог и сообщать о выявленных недостатках», — сказал глава округа Замир Гаджиев.

Шаховская развивается, и улучшение дорог — это важный шаг к созданию комфортной и безопасной среды для всех жителей округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.