сегодня в 16:42

В Шаховской построят современную остановку с удобствами для пассажиров

В округе Шаховская продолжается строительство новой автобусной остановки по улице 1-я Советская. Уже начались работы по укладке стены. В ближайшее время на землю будет уложена гранитная плитка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Остановка будет оборудована триплексным стеклом, чтобы обеспечить максимальную безопасность пассажиров.

Новая остановка будет отвечать самым современным стандартам комфорта и безопасности. В ней предусмотрено освещение для комфортного использования в любое время суток. Будут установлены электронные часы и табло с расписанием автобусов для удобства ожидания. Пассажиры смогут воспользоваться Wi-Fi и розетками для зарядки мобильных устройств.

Работы по строительству остановки выполняют сотрудники МПКХ «Шаховская» в соответствии с нормами и стандартами.

«Мы стремимся сделать транспортные перевозки в Шаховском округе более комфортными и безопасными», — отметил глава городского округа Шаховская Замир Гаджиев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.