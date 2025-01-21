В Шаховской появился новый пескоразбрасыватель для обработки дорог зимой

МБУ «Благоустройство Шаховская» пополнило свой автопарк новой специализированной техникой. На баланс предприятия поступил прицепной пескоразбрасыватель, предназначенный для обработки дорог и тротуаров в зимний период. Это приобретение позволит повысить эффективность работ по содержанию территории Шаховского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Директор МБУ «Благоустройство Шаховская» Михаил Пьянин прокомментировал поступление новой техники.

«Это оборудование позволит нам более оперативно и качественно обрабатывать дороги и тротуары, предотвращая гололедицу и обеспечивая безопасность дорожного движения и пешеходов. Новая техника значительно облегчит работу наших сотрудников. Мы стремимся обеспечить комфортные и безопасные условия передвижения по территории округа в любое время года, и эта техника — важный шаг в достижении этой цели», — пояснил Пьянин.

Новый прицепной пескоразбрасыватель отличается высокой производительностью и точностью распределения противогололедных материалов. Это позволит не только эффективно бороться с гололедицей, но и экономить ресурсы, обеспечивая оптимальный расход песка и других материалов.

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