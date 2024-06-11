В округ Шаховская передали 2 тыс тонн дорожно-строительных материалов

В целях использования избыточно накопившегося дорожно-строительного материала, образовавшегося в результате ремонта региональных автодорог в областном «Мосавтодоре», Миноблимуществом передано городскому округу Шаховская асфальтобетонная крошка общим объемом 2 тысячи тонн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Следить за состоянием областного имущества, содержать, охранять и распоряжаться, — это основное, чем занимается наше ведомство. В распоряжение входит передача абсолютно любого имущества, к которому относится, в том числе и строительно-дорожные материалы. Проведение мероприятий по передаче из областной собственности в муниципальную направлено, прежде всего, на обеспечение развития муниципальных образований в различных сферах деятельности», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

С помощью асфальтобетонной крошки городской округ сможет решить проблемы, связанные с дорожным строительством: обновить дороги, выполнить ямочный ремонт, укрепить обочины или, к примеру, обустроить дачные поселки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.