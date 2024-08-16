В Серпухове завершили ремонт 6 региональных дорог по нацпроекту БКД

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Серпухове дорожники завершили ремонт покрытия на региональных дорогах. Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали 6 участков дорог общей протяженностью более 11 км, об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Новое асфальтобетонное покрытие появилось на Северном шоссе, где рядом расположены гимназия и детский сад № 10. Также покрытие обновили на участке от А-108 до деревни Фенино, на подъезде к деревне Глубоково и в селе Турово.

По результатам голосования жителей на портале Добродел специалисты Мосавтодора провели ремонт участка дороги от деревни Арнеево до поворота на деревню Сераксеево и в поселке Оболенске на улице Объездной и Осеннем бульваре — здесь расположены Оболенская школа, арена-вектор и церковь Кирилла и Мефодия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.