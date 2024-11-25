В Серпухове завершен сезон ремонта дорожно-транспортной инфраструктуры

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В г. о. Серпухов завершили сезон ремонта дорожно-транспортной инфраструктуры. В этом году специалисты провели масштабный объем работ. В рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет средств дотации Московской области в муниципалитете выполнен ремонт 14 автомобильных дорог (в Серпухове — 10 объектов, в Протвине — 2, в Пущине — 2) общей протяженностью 10 км, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кроме того, за счет средств местного бюджета обновлено 45 участков дорожных полотен, общая протяженность которых составила 26 км.

Особое внимание было уделено и дорожной инфраструктуре в сельских населенных пунктах.

«Погодные условия позволили выполнять работы оперативно и завершить их в назначенный срок», — сказал глава муниципалитета Сергей Никитенко.

На данный момент в заключительной стадии находятся участки дорог в п. Большевик, на ул. Лесной, от пересечения с ул. Молодежной до перекрестка с ул. Екатерины Дашковой. В настоящее время на объектах проводится укладка асфальтового покрытия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.