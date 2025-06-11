В Серпухове завершаются ремонтные работы дороги

«Специалисты Мосавтодора укладывают 2,5 км нового асфальтобетонного покрытия на участке от деревни Большое Грызлово до остановки «Сады». Ежедневно его использует больше 1,5 тысячи автомобилистов для подъезда к домам, школам, отделению почты, дому творчества, а также по дороге в г. Пущино», — рассказали в ведомстве.

Всего в округе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на региональной сети отремонтируют 11 участков общей протяженностью больше 21 км. Работы на 7 участках уже завершены, среди них центральная улица в деревне Лужки, участок между деревнями Мартьяново и Арнеево, дорога от деревни Никифорово до села Игумново и участок Кременковского шоссе.

На муниципальной сети планируют заменить покрытие на 10 участках дорог общей протяженностью порядка 7 км, на двух из них уже завершили работы — на улицах Новокольцевой и Подольской в городе Серпухове, рядом с ними расположены детсад, Губернский колледж и медсанчасть, а также пляж на Серпейском пруду. Еще дорожники в черте города ведут ремонт покрытия на улицах Ленинского Комсомола, Химиков, Новой и Пионерской и переулках Долгом и 1-м Поселковом.

Завершат работы осенью, на ряде участков укрепят обочины и нанесут разметку, чтобы обеспечить комфортный и безопасный проезд жителей и гостей округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.