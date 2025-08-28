В Серпухове усилили меры безопасности на дорогах перед началом учебного года

В преддверии нового учебного года в Серпухове принимаются дополнительные меры для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одним из ключевых мероприятий стала установка макетов детей-пешеходов на пешеходных переходах вблизи школ, призванных повысить внимательность водителей.

Кроме того, обновлена разметка пешеходных переходов, установлены новые дорожные знаки вблизи учебных заведений. В самих школах обновлены и оснащены площадки и кабинеты для проведения профилактических мероприятий с учащимися.

Проведен мониторинг всех пешеходных переходов возле школ: 56 «зебр» находятся непосредственно у входов, еще 43 — в радиусе 200 метров. Все переходы приведены в порядок к началу года, остальные будут обновлены в следующем году. Для привлечения внимания водителей установим 30 макетов детей-пешеходов и 12 проекционных светофоров. Три таких объекта уже работают у школ № 3 и № 13, а также у корпуса Губернского колледжа на улице Фирсова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.