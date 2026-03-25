В Серпухове укрепляют откосы моста на Бутурлинском шоссе

Капитальный ремонт моста через реку Речму у деревни Бутурлино продолжается в городском округе Серпухов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Специалисты укрепляют откосы и готовят сооружение к дальнейшим этапам работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мост длиной более 25 метров расположен на Бутурлинском шоссе и соединяет деревню Бутурлино с Серпуховом. Сооружение было построено в 1967 году. В рамках капремонта уже обустроены опоры и сопряжения, локальные очистные сооружения, освещение и временная дождевая канализация. Также специалисты возвели упор из коробчатых габионов вдоль подошвы откоса и смонтировали балки пролетного строения.

«Сейчас специалисты укрепляют откосы габионами, чтобы сохранить эту часть насыпи и предотвратить ее разрушение из-за атмосферного воздействия, размыва водой и других неблагоприятных факторов», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В январе 2026 года движение было запущено по временному мосту и объездной дороге. Для грузовиков массой свыше 3,5 тонн действует объезд через Окское и Борисовское шоссе. При благоприятной погоде на объездной дороге уложат асфальтобетон и перепустят на нее грузовой транспорт.

В дальнейшем на мосту устроят межбалочный, выравнивающий, гидроизоляционный и защитный слои, а также обновят дорожное покрытие на подходах. Рабочее движение планируют открыть в конце 2026 года, полностью завершить капитальный ремонт — летом 2027 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.