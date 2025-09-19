В Серпухове стартовали работы по оптимизации движения

У деревни Бутурлино городского округа Серпухов специалисты «Мосавтодора» ведут работы по устройству переходно-скоростных полос на Бутурлинском шоссе. Оптимизация движения повысит безопасность на участке в целях реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«На шоссе в деревне Бутурлино расположен мост через реку Речму — по нему летом закрыли движение, чтобы провести капитальный ремонт сооружения по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В это время, когда ограничен проезд транспорта, дорожники не только подготавливают площадку и материалы для капремонта моста, но и расширяют проезжую часть Бутурлинского шоссе у перекрестка», — рассказали в ведомстве.

Протяженность работ составляет порядка 60 метров — специалисты обустроят две полосы для поворота на Старосимферопольское шоссе направо и налево. Завершить устройство переходно-скоростных полос планируется в октябре 2025 года. Кроме того, специалисты модернизируют светофорный объект на перекрестке.

Также до конца 2025 года планируется обустроить временный мост для пешеходов и транспорта через реку Речму и возобновить движение по Бутурлинскому шоссе. В комплексе устройство поворотных полос на шоссе позволит увеличить пропускную способность перекрестка до 15% и обеспечить комфортный выезд в сторону Москвы и области.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время объехать перекрытие можно через Окское и Борисовское шоссе.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.