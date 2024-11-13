В Серпухове состоялась акция «Маленький пассажир — большая ответственность»

сегодня в 13:51

Цель — это предотвратить дорожные происшествия с участием детей-пассажиров. Во время мероприятия инспекторы останавливали автомобили и проверяли, насколько безопасно осуществляется перевозка детей.

Особое внимание уделялось креплению детских кресел, а также правильному использованию ремней безопасности и соответствию удерживающих устройств физическим особенностям ребенка. Полицейские напомнили родителям о необходимости соблюдать правила перевозки детей даже на короткие дистанции и быть примером для своих малышей.

Всем участникам акции были розданы информационные листовки, а маленьким пассажирам светоотражающие браслеты, которые помогут повысить их видимость на дороге в темное время суток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.