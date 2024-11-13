В Серпухове состоялась акция «Маленький пассажир — большая ответственность»
Фото - © ОГИБДД МУ МВД России "Серпуховское"
Сотрудники ГИБДД Серпухова вместе с инспекторами 8 батальона ДПС 2 полка ДПС «Южный» провели акцию «Маленький пассажир — большая ответственность», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Цель — это предотвратить дорожные происшествия с участием детей-пассажиров. Во время мероприятия инспекторы останавливали автомобили и проверяли, насколько безопасно осуществляется перевозка детей.
Особое внимание уделялось креплению детских кресел, а также правильному использованию ремней безопасности и соответствию удерживающих устройств физическим особенностям ребенка. Полицейские напомнили родителям о необходимости соблюдать правила перевозки детей даже на короткие дистанции и быть примером для своих малышей.
Всем участникам акции были розданы информационные листовки, а маленьким пассажирам светоотражающие браслеты, которые помогут повысить их видимость на дороге в темное время суток.
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