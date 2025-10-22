В Серпухове с 27 октября перекроют проезд по попутепроводу на 95 км шоссе

С 27 октября будет перекрыто движение на путепроводе через железнодорожные пути, расположенном на 95-м км Старосимферопольского шоссе у деревни Лукино в городском округе Серпухове. Путепровод будет капитально отремонтирован по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Восстановить рабочее движение на путепроводе планируется в сентябре 2026 года. В рамках капитального ремонта сооружения мостовики демонтируют и заменят конструкции пролетного строения, опоры и сопряжения, укрепят и спланируют откосы, устроят покрытие проезжей части, тротуаров, лестничных сходов и подходов к ним, а также переустроят дождевую канализацию и смонтируют перильные барьерные ограждения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На период проведения ремонтных работ предусмотрены альтернативные маршруты объезда:

северный объезд: через Симферопольское шоссе и трассу А-108;

южный объезд: через Московское шоссе, Северное шоссе, ул. Пролетарскую, Северный проезд, ул. Ворошилова, ул. Звездную, Окское шоссе, Борисовское шоссе и Данковское шоссе.

Проведение капитального ремонта мостового сооружения является стратегически важной задачей, направленной на обеспечение эксплуатационной безопасности и долговечности конструкции. Реализация данных мероприятий позволит предотвратить возможные аварийные ситуации и минимизировать риски для участников дорожного движения.

Приносим извинения за временные неудобства. Будьте внимательны, учитывайте изменения при планировании поездок и соблюдайте ПДД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.