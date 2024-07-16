В Серпухове рабочие продолжают ремонт сельских дорог

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В этом году в городском округе Серпухов капитальный ремонт дорог делается с акцентом на сельские населенные пункты. Сейчас в муниципалитете работы ведутся на участке между деревнями Глубоково и Нижние Велеми. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На портале «Добродел» за эту дорогу проголосовали более 2 тыс. человек. Протяженность нового полотна составляет 1 300 м, ширина — 4 м. Специалисты уложили второй слой асфальтобетонного покрытия.

Следующий этап — отсыпка обочины щебнем. Затем — нанесение разметки.

В рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в этом году на территории Серпухова за счет средств субсидии Московской области ремонтируют 14 автомобильных дорог общей протяженностью 10 км.

Кроме этого, будет выполнено устройство дорожного покрытия щебнем с добавлением асфальтовой крошки на 34 дорогах протяженностью 17 км. На 7 адресах создаются парковки на 225 машино-мест.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.