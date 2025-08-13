сегодня в 16:16

В Серпухове проверили автобусы для перевозки детей перед новым учебным годом

Сотрудники ГИБДД совместно с представителями министерства транспорта и городской администрации Серпухова оценили техническое состояние 18 транспортных средств, готовых перевозить более 800 юных пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Комиссия внимательно проверила автобусы на наличие технических неисправностей, а также системы пассивной и активной безопасности. Особое внимание было уделено рулевому управлению, тормозной системе, световым приборам, наличию аварийных выходов, аптечек, надежности ремней безопасности и огнетушителей. Кроме того, планируется проверка улично-дорожной сети на маршрутах движения автобусов.

Работники полиции также провели инструктаж с водителями и заместителями по безопасности образовательных учреждений, обсуждая правила перевозки, посадки и высадки маленьких пассажиров.

Уже скоро ученики учебных учреждений Оболенска, Дашковки, Пролетарки, Турово и Липиц смогут безопасно доезжать до школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.