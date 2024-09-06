В Серпухове прошел рейд по безопасности на железной дороге

В рейде приняли участие сотрудники администрации Городского округа Серпухов, представители Линейного отдела полиции, народной дружины, ЦППК и активист «Молодой Гвардии Единой России». Они провели с пассажирами разъяснительные беседы о важности соблюдения правил безопасности на железнодорожной платформе и железнодорожных путях.

Основными причинами серьёзного травматизма на железной дороге являются хождение по путям, переход их в неустановленных для этого местах. Гражданам напомнили, что жизнь стоит гораздо дороже билета на электричку. Плановые профилактические рейды на железнодорожном вокзале в Серпухове проходят на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы по строительству Мытищинской хорды.

«Очень важная дорога, прежде всего, для тех, кто живет в городском округе Мытищи, Пироговке. Современная трасса позволит соединить Дмитровское и Ярославское шоссе. Наша задача — запустить дорогу к концу 2024 года. Надеюсь, что все будет сделано в срок», — сказал Воробьев.

