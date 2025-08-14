В Серпухове проходит масштабная работа по улучшению дорожной инфраструктуры

В городском округе Серпухов продолжается обновление дорожной сети. Одним из приоритетов является решение проблем, озвученных жителями на выездных администрациях. Так, после обращения старосты деревни Нижнее Шахлово Елены Поярковой, в деревне будет создана качественная дорога из гравия и асфальтовой крошки. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особое внимание уделяется безопасности пешеходов, особенно возле образовательных учреждений, где ведутся работы по обустройству тротуаров и замене асфальтового покрытия (например, в районе школы № 4). Также не забыты и сельские территории, где многодетные семьи получили землю (завершаются работы в районе «Пектус» села Липицы).

Запланировано обновление 111 объектов дорожной инфраструктуры, включая 98 дорог, 2 парковки и 11 тротуаров. Приоритеты определяются с учетом пожеланий жителей, высказанных на встречах с администрацией и депутатами. Завершить все работы планируется до конца октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.