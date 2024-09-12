В Серпухове продолжается реконструкция трассы А 108 «Московское большое кольцо»

Дорога построена в 60-е годы, она обеспечивает проезд транзитного транспорта в объезд Серпухова. С момента ее сдачи в эксплуатацию капитальный ремонт не производился. На сегодняшний день изменились требования к дорожно-транспортной инфраструктуре, многократно возросла нагрузка на дорожное полотно — капитальный ремонт дороги стал жизненно необходим.

В рамках текущего капитального ремонта уже построены и введены в эксплуатацию 7,5 км современной автодорожной инфраструктуры с новыми светофорными объектами и пешеходными переходами, обустроенными тактильной плиткой. Нанесена новая современная горизонтальная дорожная разметка, выполнено расширение проезжей части до четырех полос, обустройство обочины с укреплением откосной части земляного полотна по современной.

Следующий этап — укладка верхнего слоя покрытия из высокопрочного асфальтобетона, установка линий освещения, светофоров, новых павильонов на остановках общественного транспорта, обустройство тротуаров и ограждений. Дорога станет удобна не только водителям, но и пешеходам.

На 2025–2026 год запланировано вести еще 3,58 км. Проезжую часть расширят и обустройстроят обочины. Уже выполняются подготовительные работы к верхнему слою покрытия — укрепление откосной части земляного полотна, укрепление откосов объемной георешеткой с последующим заполнением грунтом. Это обеспечит дополнительную устойчивость откосных частей к сползанию.

Важно, что реконструкция трассы позволит разделить транспортные потоки. Такое решение снизит аварийность, так как выезд на встречную полосу будет невозможен. После завершения ремонта возрастёт не только пропускная способность трассы, но и её безопасность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

.Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.