сегодня в 13:11

В Серпухове продолжается модернизация дорожной инфраструктуры в селах

В городском округе Серпухов активно обновляется дорожная инфраструктура на сельских территориях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день в муниципалитете приступили к установке новых остановочных павильонов для повышения комфорта и безопасности пассажиров.

Монтаж уже стартовал. Всего будет обустроено 6 павильонов. По 2 павильона — в деревнях: Лисенки, Новоселки и Клейменово.

Одновременно подрядчик проводит работы по обустройству подъездных путей к новым остановкам.

Все работы выполняются в рамках программы «Безопасность дорожного движения». Завершить их планируется до конца ноября.

«Новые павильоны защитят пассажиров от непогоды и сделают ожидание автобусов более комфортным», — прокомментировал глава муниципалитета Алексей Шимко.

Установка современных остановочных павильонов — это не просто обновление инфраструктуры, а важный шаг к повышению качества жизни жителей сельских населенных пунктов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.