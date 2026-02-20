В Серпухове подключили 12 линий освещения по нацпроекту

В городском округе Серпухов ввели в работу 12 новых линий наружного освещения, построенных по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в конце прошлого года. Общая протяженность подключенных участков составила 12,5 км, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новые линии появились на региональных дорогах в нескольких населенных пунктах округа. Самый протяженный участок — 2,5 км — расположен на Бутурлинском шоссе в одноименной деревне и поселке Пограничный. В Новинки-Бегичево освещение оборудовали на двух участках общей длиной 2 км.

Более 1 км линий подключили в деревне Михайловка, селе Турово и на дороге от остановки «Нижние Присады» до улицы Грузовой в Пущине. Освещенными стали также дороги в деревнях Щеболово, Арнеево, селе Игумново и местечке Карпова Поляна.

Всего в Серпухове вдоль региональных дорог ввели 34,5 км нового освещения. Наружное освещение улучшает видимость на трассах, помогает водителям ориентироваться в темное время суток и снижает риск ДТП, что особенно важно на загородных дорогах и подъездах к населенным пунктам.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.