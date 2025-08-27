В Серпухове отремонтировали две дороги опорной сети по нацпроекту

«Работы провели как в населенных пунктах, так и на подъездах к ним — всего уложили 16,5 км нового покрытия на девяти участках региональных дорог, тем самым обеспечив комфортный подъезд жителей Серпухова не только к своим домам, но и образовательным и спортивным учреждениям, а также другим местам притяжения. На ряде дорог еще предстоит устроить разметку», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали покрытие на двух дорогах, которые входят в опорную сеть Подмосковья — это «Борисово — Лужки — Республика» в деревне Лужки, где ежедневно проезжают 2,5 тысячи автомобилей, а также Старосимферопольское шоссе на подъезде к деревне Васильевское, по которой ежедневно проезжают 15 тысяч автомобилей к домам и социальным объектам, в том числе к Васильевской школе. На шоссе уже нанесли разметку.

Также отремонтировали самый протяженный участок (3,6 км): от села Игумново до улицы Пионерской в деревне Никифорово. Еще дорожники завершили ремонт дороги в деревне Большое Грызлово, где расположены средняя школа и школа-интернат, а рядом с ней отремонтировали покрытие на дороге «Пущино — Каргашино» от остановки «Сады» до птицефабрики. Обновили и покрытие на улице 1-й Березовой в деревне Мартьяново и на участке от Нового кладбища до остановки «Арнеево» в деревне Арнеево. Более 3 км покрытия отремонтировали на участке от улицы Тульской в деревне Большая Городня до остановки «Поворот на Большую Городню», а в городе Протвино отремонтировали участок Кременковского шоссе, по которому проезжают 6 тысяч автомобилей в сутки.

Дорожникам предстоит завершить ремонт двух региональных участков протяженностью 4,7 км. Работы продолжаются на проезде Мишина в городе Серпухове — здесь расположены Серпуховский колледж, школа № 2, детский сад № 27, стадион Труд, спортивный комплекс Тайфун, скейт-парк. Также покрытие обновляют на участке дороги «Серпухов — Протвино» от деревни Калиново до остановки «Дашковка».

Осенью работы в округе полностью завершат: на 11 участках региональных дорог укрепят обочины и нанесут разметку.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.