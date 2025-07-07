В Серпухове оптимизировали проезд по трем шоссе

В городе Серпухове на 7 секунд увеличили время выезда с Окского на Борисовское шоссе. На Бутурлинском шоссе скорректировали режим работы светофора и уменьшили время выезда из деревни Бутурлино. А на Данковском шоссе в деревне Борисово увеличили время проезда по прямому ходу шоссе.

«Работы по оптимизации движения на перекрестках и прямых участках дорог ведутся регулярно — специалисты мониторят участки, в том числе сложные, и оперативно вносят изменения в режим работы светофорных объектов. Это позволяет улучшить пропускную способность и снизить вероятность образования заторов на 10-15%», — добавили в дорожно-транспортном ведомстве.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.