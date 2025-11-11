В Серпухове объявлен конкурс на капитальный ремонт автомобильной дороги

После определения подрядчика начнется выполнение работ по капитальному ремонту Борисовского шоссе в городском округе Серпухов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Серпухов — Данки — Турово (Борисовское шоссе) км 0.000 — км 1.479». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать участок дороги протяженностью 1,579 км.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2027 году.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что на едином портале торгов ЕАСУЗ еженедельно размещаются ответы на актуальные вопросы в сфере закупок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.