В Серпухове началась установка дорожных ограждений
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Серпухов
В городском округе Серпухов началась установка дорожных ограждений. Проект направлен на повышение безопасности дорожного движения и создание комфортных условий для всех участников транспортного потока. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В рамках реализации проекта планируется монтаж более 2,8 километров ограждений. В частности, будет установлено 714 погонных метров металлических барьерных ограждений и 2180 погонных метров перильных ограждений.
Работы ведутся одновременно на нескольких ключевых участках городского округа:
- Участок от улицы Чехова до улицы Революции;
- Участок от улицы Красноармейской до улицы Егорова;
- Улица Горького;
- Участок от улицы Ленинского Комсомола до улицы Пролетарской;
- Участок от улицы Пролетарской до улицы Чернышевского;
- Улица Юбилейная, дом 17;
- Бульвар 65 лет Победы — Московское шоссе.
К выполнению работ привлечены две специализированные бригады. Завершение всех монтажных работ запланировано на 10 октября 2025 года.
Реализация данного проекта значительно повысит уровень безопасности дорожной инфраструктуры городского округа Серпухов и создаст более комфортные условия для передвижения всех участников дорожного движения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.
По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.