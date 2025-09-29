В Серпухове началась установка дорожных ограждений

сегодня в 08:51

В городском округе Серпухов началась установка дорожных ограждений. Проект направлен на повышение безопасности дорожного движения и создание комфортных условий для всех участников транспортного потока. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках реализации проекта планируется монтаж более 2,8 километров ограждений. В частности, будет установлено 714 погонных метров металлических барьерных ограждений и 2180 погонных метров перильных ограждений.

Работы ведутся одновременно на нескольких ключевых участках городского округа:

Участок от улицы Чехова до улицы Революции;

Участок от улицы Красноармейской до улицы Егорова;

Улица Горького;

Участок от улицы Ленинского Комсомола до улицы Пролетарской;

Участок от улицы Пролетарской до улицы Чернышевского;

Улица Юбилейная, дом 17;

Бульвар 65 лет Победы — Московское шоссе.

К выполнению работ привлечены две специализированные бригады. Завершение всех монтажных работ запланировано на 10 октября 2025 года.

Реализация данного проекта значительно повысит уровень безопасности дорожной инфраструктуры городского округа Серпухов и создаст более комфортные условия для передвижения всех участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.