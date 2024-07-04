В Серпухове на маршруте № 458к до Лесопарковой увеличат количество автобусов

В Серпухове с 6 июля на маршруте № 458к «Серпухов — Москва (м. Лесопарковая)» увеличат количество транспортных средств. На данный маршрут добавят 4 автобуса большого класса. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Кроме того, в ведомстве отметили, что будет отменена дополнительная схема движения из Серпухова до ст. МЦД «Подольск».

Автобусы будут совершать 22 рейса. Интервал движения составляет от 60 до 180 минут.

Первый рейс будет отправляться от Вокзала г. Серпухов в 5:00, а последний от м. Лесопарковая в 23:15.

На маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Московской области. Оплатить проезд можно по банковским и транспортным картам «Тройка» и «Стрелка».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.