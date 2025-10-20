В Серпухове активно продолжается масштабное обновление дорожной инфраструктуры

В городском округе Серпухов продолжается масштабная работа по обновлению и улучшению дорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одним из ключевых объектов текущих работ стала улица Солнечная в поселке Оболенск, где в настоящее время активно ведется строительство тротуара протяженностью 12 метров. Это важный шаг, направленный на создание удобных и безопасных условий для пешеходов, что значительно повысит комфорт и безопасность передвижения по данной территории.

Помимо этого, продолжаются работы по отсыпке щебнем на улице Фестивальная. Эти мероприятия позволят существенно улучшить качество дорожного покрытия, обеспечивая более ровную и надежную поверхность, что, в свою очередь, повысит безопасность движения и снизит риск возникновения аварийных ситуаций.

Эта программа направлена на повышение качества дорожного обслуживания, улучшение транспортной доступности и, в конечном итоге, на повышение уровня жизни населения, что делает поселок более удобным и привлекательным для проживания и отдыха.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.