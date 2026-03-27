В Серпухове 27 марта стартовал конкурс автоинспекторов

Конкурс «Лучший по профессии» среди сотрудников дорожно-патрульной службы прошел 27 марта на базе Серпуховской Госавтоинспекции в преддверии 90-летия службы. В нем приняли участие 18 автоинспекторов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В конкурсе участвовали 18 наиболее опытных и подготовленных сотрудников дорожно-патрульной службы. Они продемонстрировали знание законодательства, уровень физической подготовки, навыки ручного регулирования дорожного движения и мастерство вождения автомобиля.

Победитель представит подразделение на областном этапе в Рузе. В случае успеха он получит право выступить на Всероссийском этапе, который пройдет в Орле. Традиционное участие серпуховских автоинспекторов в конкурсе подтверждает стремление коллектива повышать профессиональное мастерство и поддерживать высокие стандарты службы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.