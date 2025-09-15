В Сергиевом Посаде провели учения по отработке действий в случае ДТП

На Западном объезде в Сергиевом Посаде столкнулись две машины, но не по-настоящему. Здесь прошли тактико-специальные учения, направленные на отработку совместных действий экстренных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Западный объезд превратился в площадку для отработки слаженных действий пожарных, спасателей, медиков и сотрудников ГАИ, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Согласно легенде учений, на дороге произошло серьезное ДТП — лобовое столкновение двух автомобилей. Один из них загорелся, а во втором оказался заблокированный пострадавший.

Первыми на место происшествия прибыли пожарные и спасатели. Их главной задачей была локализация пожара и предотвращение взрыва бензобака. Одновременно с этим сотрудники ГАИ обеспечивали регулирование движения и ограждение места происшествия. После локализации пожара спасатели приступили к извлечению пострадавшего из поврежденного автомобиля. Действуя аккуратно и профессионально, они использовали специальное оборудование, чтобы освободить человека, не причинив ему дополнительных травм. Одновременно с извлечением пострадавшего медики скорой помощи оказывали ему первую медицинскую помощь, оценивая его состояние и готовя к транспортировке в медицинское учреждение.

Все действия — от прибытия на место происшествия до передачи пострадавшего медикам — проводились быстро и слаженно, демонстрируя высокий уровень подготовки и взаимодействия между различными службами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.