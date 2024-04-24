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В Сергиевом Посаде проведут ремонт автодорог, тротуаров и парковок

На территории Сергиево-Посадского округа по итогам конкурса планируют провести ремонт автодорог, тротуаров и парковок, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс на выполнение работ по ремонту автомобильных и подъездных дорог, тротуаров и парковок на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров, подъездных автодорог и парковок на территории Сергиево-Посадского городского округа.

Подрядчику предстоит выполнить работы по комплексному ремонту дорог и тротуаров включая работы по обустройству парковок с устройством металлических пешеходных ограждений.

Окончание подачи заявок — 13 мая 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.