В Сергиевом Посаде отремонтировали мост через реку Ворю

В Сергиево-Посадском округе вблизи деревни Голыгино завершили капитальный ремонт мостового сооружения через р. Ворю. В рамках капремонта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» специалисты демонтировали цокольную часть моста, тротуары, барьерные и перильные ограждения, а также асфальтобетонное покрытие, защитный и выравнивающий слои пролетного строения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Протяженность отремонтированного мостового сооружения в деревне Голыгино составляет порядка 40 метров. Мостовики реконструировали пролетное строение, забетонировали цоколи, консольные и монолитные участки, и устроили сопряжение. Для обеспечения комфортного и безопасного движения мостовики уложили новую дорожную одежду, заменили перильные и барьерные ограждения, а также выполнили работы по устройству водоотводной канавы, дождевой канализации и локальных очистных сооружений», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В ведомстве пояснили, что капитальный ремонт моста начали осенью 2024 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», который в 2025 году трансформировался в нацпроект «Инфраструктура для жизни». На время капитальных работ движение по мостовому переходу было закрыто, а объезд осуществлялся по Старому Ярославскому шоссе через деревню Лешково и село Воздвиженское.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.