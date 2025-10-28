В Сергиевом Посаде отремонтировали более 60 километров дорог

По данным управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации округа, в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно‑транспортного комплекса на 2023–2029 годы» капитально отремонтировано 12 региональных дорог. В этом году в Сергиево-Посадском округе отремонтировали более 60 километров дорог, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Масштабные работы проведены не только в Сергиевом Посаде, но и в Хотькове, Краснозаводске, Пересвете и других населенных пунктах. На 12 участках региональных трасс, ведущих в деревни Зубцово, Плотихино, Марьино и села Глинково, Сватково, Иудино, выполнено комплексное обновление: заменено асфальтобетонное покрытие, укреплены или отсыпаны обочины, нанесена соответствующая разметка. Включение дорог в план ремонта стало возможным в том числе благодаря инициативе жителей, поддержанной администрацией округа и Советом депутатов.

Особого внимания заслуживают капитальные ремонты мостовых сооружений. В 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновлены мосты через реки Воря и Торгошу рядом с деревней Тураково. Эти проекты реализованы при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и в рамках региональной программы. По словам заместителя главы округа Ильи Кошелева, ремонтные работы в этом году в целом прошли успешно. Общая протяженность отремонтированных дорог превысила 60 километров.

В настоящее время администрация Сергиево‑Посадского округа формирует перечень адресов для ремонта дорог в следующем году. Объем работ будет зависеть от финансирования, однако уже запланировано улучшение дорожного покрытия к участкам многодетных семей с учетом пожеланий местных жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.