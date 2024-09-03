В Сергиевом Посаде нейросеть выявила 48 случаев незаконного сброса отходов

В Подмосковье камеры системы «Безопасный регион», установленные рядом с контейнерными площадками, помогают в борьбе с безответственными водителями, которые выбрасывают строительные отходы. Они позволяют в режиме реального времени отслеживать все происходящее и фиксировать нарушения, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Так, в августе на территории Сергиево-Посадского городского округа было зафиксировано 48 случаев сброса мусора. Из них 18 были связаны со строительными и крупногабаритными отходами. Общая сумма штрафов составила 700 тыс. рублей

Наибольшее количество случаев незаконной перевозки зафиксировано в деревне Хотьково и на Воздвиженской набережной Сергиева Посада.

«Во избежание образования мусорных навалов жители должны утилизировать отходы в том населенном пункте, где они проживают. Для этого все СНТ и управляющие организации обязательно должны иметь договор на вывоз ТКО. Сейчас мы анализируем эту процедуру и прибегаем к созданию новых цифровых сервисов для удобства и быстроты подачи заявления», — сказал заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко.

За сброс отходов из автомобилей в неположенном месте штраф для граждан составляет до 70 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей, а для юридических — до 200 тыс. рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.