В Сергиевом Посаде два крупных населенных пункта соединят новой дорогой

Поселок Богороское и город Краснозаводск Сергиево-Посадского городского округа сейчас соединяет неблагоустроенная дорога с однополосным движением в каждую сторону. На одном участке она фактически проходит по плотине между вторым и третьим бассейном «Загорской ГАЭС-2», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Планируется построить полноценную автодорогу вокруг третьего бассейна гидроаккумулирующей электростанции. В четверг, 6 февраля, заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа по вопросам транспорта, связи и дорожной деятельности Андрей Ефимович Досавицкий провел выездное совещание по этому вопросу. Строительство автодороги будет завершено до 2026 года.

Новая дорога и расширение улицы 40 лет Победы уже в 2026 году позволит организовать полноценное транспортное сообщение между городом Краснозаводск и поселком Богородское.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.