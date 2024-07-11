В Сергиевом Посаде 13 июля ограничат движение авто из-за легкоатлетического забега

13 июля в Сергиевом Посаде состоится третий старт серии легкоатлетических забегов на разные дистанции — полумарафон «Сергиевым путем», старт которого будет дан на Красногорской площади. В связи со спортивным мероприятием будет ограничено движение транспорта на ряде улиц с 7:00 до 16:00, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Движение ограничат по маршруту забега на улицах Карла Маркса и Сергиевской, Зеленом переулке и проспекте Красной Армии от Новоугличского шоссе до ул. Ильинской.

Автобусные маршруты в направлении от автовокзала в сторону центра города будут следовать по ул. 1-й Ударной Армии, а маршурты № 7, 30, 36, 37, 38 поедут в объезд через мкр. Звездочка.

Водителей просят быть внимательными, учитывать информацию перед планированием поездок, также соблюдать ПДД.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.