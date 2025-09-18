сегодня в 15:08

В Сергиево-Посадском округе завершили капитальный ремонт моста через реку Пажу

В Сергиево-Посадском городском округе мостовики завершили работы второй очереди капитального ремонта мостового сооружения через реку Пажу вблизи поселка ОРГРЭС, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Капремонт был реализован по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Мостовое сооружение длиной около 50 метров обеспечивает транспортное сообщение между городами Хотьково и Дмитров.

«Движение транспорта по мосту у поселка ОРГРЭС осуществляется в полном объеме. Сейчас дорожники благоустраивают территорию и ведут подмостовые работы: планируют обочины, штукатурят и красят опоры. Полностью завершить работы планируется в октябре 2025 года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В ходе капитального ремонта специалисты отремонтировали пролетное строение, опорные части, обустроили новые переходные плиты, сопряжения, мостовое полотно, заменили ограждения и системы водоотвода.

На время ремонта для удобства жителей и гостей округа движение на мосту было организовано в реверсивном режиме.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.