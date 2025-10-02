сегодня в 12:36

В Сергиево-Посадском округе новые водосбросы защитят дорогу в поселок Афанасово

На автодороге, ведущей в поселок Афанасово Сергиево-Посадского округа, идут масштабные восстановительные работы. Старые водосбросы заменяют на современные системы водоотвода. Весной текущего года старая конструкция была разрушена потоками воды, что грозило серьезными повреждениями дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«По дороге на Афанасово мы устанавливаем новый водосброс, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение покрытия. После весеннего размыва старого сооружения откосы начали быстро осыпаться. Сейчас строим сразу два новых водосброса с увеличенной пропускной способностью», — прокомментировал работы начальник отдела содержания, ремонта автомобильных дорог МБУ «Благоустройство СП» Алексей Стефанцов.

Уже выполнена большая часть работ: укреплен откос, установлены специальные лотки для первого водосброса. Следующим этапом станет их бетонирование. Для завершения проекта привлекли около 10 квалифицированных работников и 5 единиц специализированной строительной техники.

Работы планируют завершить всего за две недели, обеспечив надежную защиту трассы и безопасность движения даже в период сильных осадков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.