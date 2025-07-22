В Серебряных Прудах стартовало профилактическое мероприятие «Скорость»

Госавтоинспекция муниципального округа Серебряные Пруды объявляет о проведении профилактического мероприятия «Скорость» с 21 по 27 июля. Данная инициатива направлена на снижение количества дорожно-транспортных происшествий, вызванных превышением установленного скоростного режима, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение недели сотрудники Госавтоинспекции будут активно контролировать соблюдение скоростных ограничений на территории обслуживания ОМВД России по г. о. Серебряные Пруды. Водителей призывают быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения, чтобы обеспечить безопасность как для себя, так и для других участников дорожного движения.

«Превышение скорости — одна из основных причин ДТП. Мы призываем всех водителей ответственно относиться к соблюдению скоростного режима и помнить о том, что безопасность на дороге зависит от каждого из нас», — отметили в Госавтоинспекции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.

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