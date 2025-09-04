сегодня в 19:52

В Серебряных Прудах прошла открытая тренировка по воркауту

В парке «Серебряный» в Серебряных Прудах прошла открытая тренировка по воркауту, организованная спортивной школой «Юность». Мероприятие собрало участников всех возрастов и уровней подготовки, желающих попробовать свои силы в динамичных упражнениях на свежем воздухе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Под руководством опытного тренера-преподавателя Дмитрия Зайцева участники выполняли разнообразные комплексы, направленные на развитие силы, выносливости и координации.

Тренировка включала как базовые элементы, так и более сложные упражнения, что позволило каждому найти подходящий уровень нагрузки. Ребята отметили положительный эффект от занятий на природе, их вдохновила возможность зарядиться энергией.

«Планируем продолжить подобные мероприятия, чтобы привлечь еще больше людей к активному образу жизни», — отметил Зайцев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.