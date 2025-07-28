В Серебряных Прудах прошел межмуниципальный турнир по футболу

26 июня на спортядре села Узуново состоялся межмуниципальный турнир по футболу среди ветеранов, посвященный памяти спортсменов-футболистов муниципального округа Серебряные Пруды. В соревнованиях приняли участие шесть команд из разных городов: Кашира, Озеры, Зарайск, Луховицы, Михайлов и муниципального округа Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир открыл глава муниципального округа Олег Викторович Павлихин, который отметил важность таких мероприятий для развития спорта и укрепления дружеских связей между регионами. В ходе турнира команды были распределены на две подгруппы, где они играли по круговой системе.

Матчи прошли в упорной борьбе, демонстрируя высокий уровень мастерства участников. Из подгруппы «А» в полуфинал вышли команды Серебряных Прудов и Михайлова, а из подгруппы «Б» — футболисты из Каширы и Луховиц.

Первый полуфинал между командами Серебряные Пруды и Луховицы завершился в напряженной борьбе и потребовал серии пенальти, где удача улыбнулась Луховицам. Во втором полуфинале каширские ветераны уверенно одолели михайловских футболистов со счетом 4:0.

В матче за третье место команда Серебряных Прудов одержала победу над Михайловым со счетом 2:0. Финальная встреча между командами Луховицы и Кашира также не выявила победителя в основное время, и судьба титула решалась в серии пенальти. В итоге чуть более точными оказались футболисты из Каширы, которые завоевали первое место турнира. Серебро досталось команде Луховицы.

В индивидуальных номинациях награды получили: самый ценный игрок турнира — Виктор Кудрявцев (Кашира), лучший вратарь — Александр Полосатов (Серебряные Пруды), лучший защитник — Владимир Орлихин (Серебряные Пруды), лучший нападающий — Максим Булычев (Луховицы).

Все победители, призеры и участники были награждены кубками, почетными грамотами и медалями от отдела по физической культуре и спорту. Турнир стал ярким событием для ветеранов футбола и способствовал укреплению спортивного братства среди участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

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