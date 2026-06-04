В семи округах Подмосковья отремонтировали остановки

Специалисты Мосавтодора за неделю привели в порядок остановочные павильоны на региональных дорогах в семи округах Подмосковья. Работы провели после обследования и выявления повреждений, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Остановки привели в нормативное состояние на улице Юбилейной в Балашихе, на улице Жуковского в Луховицах, а также на улицах Парковой и Клемента Готвальда в Подольске.

Ремонт также выполнили на улице Чехова в поселке Красково городского округа Люберцы, на Проектируемом проезде №5539 в поселке Развилка Ленинского округа, на дороге в деревне Коровино Орехово-Зуевского округа и в деревне Бабаиха Дмитровского округа.

В ведомстве отметили, что специалисты Мосавтодора регулярно обследуют дорожную сеть, чтобы поддерживать региональные дороги и элементы инфраструктуры в нормативном состоянии. При выявлении неисправных или поврежденных знаков, светофоров, остановок, ограждений и искусственных неровностей дорожники оперативно проводят ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.