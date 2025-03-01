В семи округах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности на дорогах

Специалисты Мосавтодора отремонтировали поврежденные искусственные дорожные неровности на девяти региональных дорогах в семи городских округах, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Искусственные неровности успокаивают движение на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках», — пояснили в ведомстве.

Так, дорожники восстановили искусственные неровности на городских улицах: ул. Октябрьской Революции в Коломне, ул. Лесной в Дзержинском, ул. Гурьева в Раменском, ул. Стеклозаводской в Солнечногорске и ул. Крыловской в Пушкине.

И в малых населенных пунктах провели ремонтные работы, отремонтировав искусственные неровности на дорогах в поселке Озерецкий Орехово-Зуевского округа, поселке санатория имени Герцена Одинцовского округа, деревне Матюшкино округа Пушкинский и на ул. Староандреевской в поселке городского типа Андреевка г. о. Солнечногорск.

В ведомстве отметили, что специалисты Мосавтодора регулярно проводят обследование покрытия и всех элементов, влияющих на безопасность: ограждений, светофоров, линий освещения, знаков, искусственных неровностей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.