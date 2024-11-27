В семи округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на восьми региональных дорогах в семи городских округах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.

Ремонт ограждений провели в черте городов: на ул. Рябиновой в микрорайоне Востряково и 57-м км Каширского шоссе в Домодедове, на ул. Московской в Долгопрудном, на Олимпийском проспекте в Мытищах, на ул. Гагарина в Жуковском, на Носовихинском шоссе в Реутове и 51-м км Старого Симферопольского шоссе в микрорайоне Климовске Подольска.

Также в нормативное состояние привели ограждения на ул. Ганны Шостак в дачном поселке Черкизово округа Пушкинский.

В Минтрансе Подмосковья отметили, что обследование региональных дорог проводится еженедельно, особое внимание уделяют состоянию покрытия и элементам, влияющих на безопасность дорожного движения — например, таким как ограждения.

Ранее в ведомстве рассказали, что на региональных дорогах Подмосковья модернизировали и отремонтировали порядка 70 светофорных объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.