В Щелково сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие «Детское кресло»

В городском округе Щелково, на улице Комарова, сотрудники отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Щелковское» провели профилактическое мероприятие под названием «Детское кресло». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Мероприятие стало частью социального раунда «Маленький пассажир — большая ответственность», направленного на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров.

Целью мероприятия было не только напомнить водителям о важности соблюдения правил перевозки юных пассажиров, но и пропагандировать использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств. В ходе рейда инспекторы применяли метод «массовой проверки», проводя разъяснительные беседы с каждым водителем о правильном использовании автокресел, их соответствии возрасту и весу детей.

Водителям напомнили об административной ответственности за нарушение правил перевозки детей. Все участники мероприятия получили памятки, которые помогут им лучше ориентироваться в вопросах безопасности дорожного движения.

Госавтоинспекция призывает всех водителей ответственно подходить к вопросу перевозки детей и использовать детские удерживающие устройства для обеспечения их безопасности на дороге.