В Щелкове владельцам незаконных гаражей дали срок для предъявления документов
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В подмосковном Щелкове владельцы незаконных построек должны до 1 июня предъявить в администрации документы, разрешающие установку спорных объектов, сообщается на официальном сайте администрации округа.
Владельцам самовольно установленного объекта некапитального строительства (гаражи, гаражи-«ракушки»), расположенного на землях, государственная собственность на которые не разграничена, по адресу: Щелково, дер. Оболдино, ул. Лесная, необходимо обратиться в управление по благоустройству и содержанию территории администрации Щелкова в течение 7 дней со дня размещения уведомления, в срок до 1 июня для предоставления документов, разрешающих установку данных объектов.
При отсутствии разрешения на установку владельцам построек необходимо произвести демонтаж самовольно установленных строений.
В случае неисполнения требования администрация Щелково должна будет принять установленные законом меры по принудительному демонтажу объектов.
Справочную информацию можно получить в управлении по благоустройству и содержанию территории администрации городского округа Щелково по адресу: пл. Ленина, дом 2, кабинет 208, или по телефону: 8 (496) 561–11–53.
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